Россиянка поехала в Турцию и раскрыла обстановку с ограничениями

Российская туристка отдохнула в Турции и раскрыла реальную обстановку с ограничениями на фоне коронавирус в стране. Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен»

Так, по словам автора материала, она прилетела в Стамбул еще до слухов об ограничении авиасообщения с Россией. Как уточнила путешественница, в городе все спокойно — местные жители работают и все занимаются своими делами.

«На улицах практически все ходят в масках. Для местных жителей за хождение без масок предусмотрен серьезный штраф. В рублях это примерно 30 тысяч. И это не слова, их действительно штрафуют», — пояснила туристка, добавив, что даже в небольшом отеле, где она остановилась, весь персонал также носил необходимые средства защиты.

«Сегодня пятница и в 21 час улицы города опустели, так как в это время начинается комендантский час, который продлится до пяти часов утра понедельника. Кстати, на туристов комендантский час не распространяется», — отметила россиянка.

Кроме того, блогерша предположила, из-за чего в Турции мог случиться резкий рос заражения коронавирусом — она считает, что в Турции всех начали проверять на наличие COVID-19 перед началом туристического сезона. «И среди большого количества выявленных случаев основная часть — это те, у кого нет симптомов. Просто Турция выявляет и их. И не скрывает своей статистики. Это важный момент», — подчеркнула она.

Тем не менее, туристка отметила, что не понимает всеобщей паники.