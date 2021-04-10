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Происходящее на пляжах Сочи в апреле сняли на видео

Lenta.ru
56 минут назад
Из-за теплой погоды в апреле туристы заполнили сочинские пляжи. Происходящее попало на видео, его опубликовал закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий события на Кубани.
На кадрах видно, как отдыхающие, в том числе маленькие дети, проводят время на побережье в купальниках, несмотря на прохладную апрельскую погоду. Кто-то из туристов загорает на шезлонгах, другие устраивают пикник.
Публикация вызвала неоднозначные комментарии среди подписчиков и удивила россиян. Некоторые пользователи сети отметили, что воздух еще недостаточно прогрелся для пляжного отдыха.
«Ну, совсем еще некомфортно находиться там и поеживаться», «Да холодно еще на всем побережье, одни понты», «Зачем так рано», — возмутились юзеры.
Другие же объявили о своем желании поплавать.
«Хочу на море, внук почти каждый день спрашивает, когда уже поедем», «Хочу на море, но не на сочинское», «Да, я бы хотела воздухом свежим подышать и искупаться», — писали они.
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