Россияне повально обеспокоились судьбой туров в Турцию

Российские туристы повально направляют огромное количество вопросов турагентам по поводу ситуации с возможным ограничением полетов в Турцию. Об этом пишет РИА Новости

Как сообщило издание со ссылкой на представителей отрасли, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в Турции россияне обеспокоились судьбой своих путевок в страну.

Как пояснили специалисты, массовых отмен бронирований не происходит, однако эксперты наблюдают двукратный спад продаж по данному направлению.

Снижение спроса объясняется не только негативными новостями, но и ростом курса валют.