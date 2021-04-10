Россияне повально обеспокоились судьбой туров в Турцию

Российские туристы повально направляют огромное количество вопросов турагентам по поводу ситуации с возможным ограничением полетов в Турцию. Об этом пишет РИА Новости
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Как сообщило издание со ссылкой на представителей отрасли, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в Турции россияне обеспокоились судьбой своих путевок в страну.
Как пояснили специалисты, массовых отмен бронирований не происходит, однако эксперты наблюдают двукратный спад продаж по данному направлению.
Снижение спроса объясняется не только негативными новостями, но и ростом курса валют.
«Это естественная динамика, связанная, в первую очередь, с тем, что мест на майские праздники в хороших отелях и в доступном перелете практически не осталось», — отмечают в туркомпаниях.