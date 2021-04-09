Турецкие отели сдвинули сроки открытия из-за коронавируса

Некоторые турецкие отели вынуждены отложить открытие в связи с новой вспышкой коронавируса в стране. Об этом сообщает портал «Турпром».

Отмечается, что старт туристического сезона, запланированный правительством на апрель, будет сдвинут на два-три месяца. «Позитивные ожидания января полностью не сбылись», — прокомментировал владелец одного из объектов размещения.

Как пояснили специалисты, сейчас в стране продолжают работу в основном пятизвездочные отели, которые не закрывались на зимний период, в то время как небольшие гостиницы планируют открыться не раньше июля. При этом уточняется, что вероятное закрытие границ может привести к краху туристического сектора в Турции.

«Возникла ситуация, которая не зависит от отрасли: позитивная картина перевернулась с ног на голову за месяц, хорошая ситуация превратилась в плохую», — заявил Президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Южного Эгейского моря (GETOB) Бюлент Бюльбюлоглу.