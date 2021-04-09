Россиянка переехала Турцию и описала поездку в страну в разгар пандемии словом «провал». Своими впечатлениями туристка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка перечислила три критерия, почему на популярном курорте провалился туристический сезон. Так, первое, что отметила автор материала — резкое обесценивание местной валюты, из-за чего повысились цены на продукты и иностранные товары.

Во-вторых, блогерша упомянула ограничения, введенные властями из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Обязательный ПЦР-тест, который необходимо сдавать каждому путешественнику по прилету, также является сдерживающим фактором для полноценного возобновления туристического потока в страну.

Последним пунктом для россиянки стало недовольство местных жителей действиями властей. «Все больше и больше в социальных сетях появляется негативных постов о том, что в то время как полноправным жителям страны запрещено выходить на улицу (по выходным), иностранным туристам дозволено буквально все», — написала автор.