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Россияне повально захотели улететь по двум направлениям

Lenta.ru
2 часа назад
Российские туристы повально захотели улететь за границу по двум пляжным направлениям — в Италию и Тунис. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».
Россияне повально захотели улететь по двум направлениям
Фото: Manuel Silvestri / ReutersManuel Silvestri / Reuters
Эксперты отметили, что после заявления министров туризма двух зарубежных стран о возможном открытии границ зафиксирован рост поисковых запросов на авиабилеты в эти государства: в два и в полтора раза соответственно.
Кроме того, уточняется, что интерес к отдыху в Италии может увеличиться к традиционному отпускному сезону, однако конкретная дата открытия границ для туристов неизвестна. По словам аналитиков, Тунис также будет популярным направлением у путешественников и перетянет на себя часть туристического потока из Турции.
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