Путевки формата "все включено" в Крыму оказались дороже Турции

Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) сравнили цены минимальной стоимости отдыха в Крыму и за границей и оказалось, что "все включено" в Крыму стоит дороже зарубежных аналогичных предложений. Результат исследований опубликован на сайте организации.

Выяснилось, что самый доступный вариант размещения в трехзвездочном отеле есть в Краснодарском крае - от 68 тысяч рублей в июне за десятидневный отпуск. В Анталье за ту же длительность отпуска придется отдать уже 79 тысяч рублей, а в Крыму - 86 тысяч рублей.

С четырехзвездочными отелями другая ситуация. В лидерах предложений Краснодарский край - от 57 тысяч рублей. Турция - 70 тысяч рублей. ОАЭ обойдется около 142 тысяч рублей без учета алкоголя. Но эксперты отметили, что Крым уступил позицию арабским аналогам из-за нераспространенности отелей данной категории в регионе.

По бюджетным предложениям среди пятизвездочных отелей в Турции цены начинаются от 85 тысяч рублей. Куба и Краснодарский край - 166 и 171 тысяча рублей соответственно.