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Путевки формата "все включено" в Крыму оказались дороже Турции

Стелла Шмель
3 часа назад
Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) сравнили цены минимальной стоимости отдыха в Крыму и за границей и оказалось, что "все включено" в Крыму стоит дороже зарубежных аналогичных предложений. Результат исследований опубликован на сайте организации.
Выяснилось, что самый доступный вариант размещения в трехзвездочном отеле есть в Краснодарском крае - от 68 тысяч рублей в июне за десятидневный отпуск. В Анталье за ту же длительность отпуска придется отдать уже 79 тысяч рублей, а в Крыму - 86 тысяч рублей.
С четырехзвездочными отелями другая ситуация. В лидерах предложений Краснодарский край - от 57 тысяч рублей. Турция - 70 тысяч рублей. ОАЭ обойдется около 142 тысяч рублей без учета алкоголя. Но эксперты отметили, что Крым уступил позицию арабским аналогам из-за нераспространенности отелей данной категории в регионе.
По бюджетным предложениям среди пятизвездочных отелей в Турции цены начинаются от 85 тысяч рублей. Куба и Краснодарский край - 166 и 171 тысяча рублей соответственно.
Аналитики утверждают, что если же рассматривать путевку на аналогичных условиях, но без перелета, самые привлекательные предложения во всех категориях отелей предлагают турецкие курорты.
Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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