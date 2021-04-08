"Приезжаешь домой и молишься, чтобы муж молчал"

Стюардесса Юлия, работающая в немецкой авиакомпании, под ником @fraufilippova в своем Instagram рассказала о сложностях работы. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Фото: @fraufilippova @fraufilippova

По словам бортпроводницы, многие девушки приходят в авиацию, рассчитывая уйти в другую область спустя несколько лет, но удается это отнюдь не многим (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.):

"Когда девушка устраивается стюардессой на пару лет с мотивом «мир посмотреть, себя показать», а потом уйти в профессию посерьёзнее – банальный сценарий.

Эта работа затягивает как болото.

Да, физически сложно: смена давления, часовых поясов, радиация; и психологически – «кто в авиации работал, тот в цирке не смеётся». Но место тёплое: стабильный доход, нет рутины, впечатления, путешествия, плюшки от работодателя и всё, ты в пучине".

Юлия призналась, что мечтала о работе стюардессой, и ее самые смелые фантазии об этой профессии воплотились в жизнь. За один месяц ей удавалось побывать в Ванкувере, Намибии, Южной Африке и даже на Барбадосе. Но не обходилось и без трудностей:

"Во время обучения на бортпроводника ты получаешь тонну знаний, заставляющих мозг кипеть. Я училась на немецком спустя 8 мес после переезда. Экзамены, рейсы на допуск, языковой барьер – всё было.

А потом ты летаешь 100 ч/мес и на ночном рейсе через океан ты, уставший и помятый, в 500-й раз раз спрашиваешь «кофе с молоком и сахаром?», говоришь, что не знаешь, успеете ли вы на пересадку, и «нет, гранатового нет»

Приезжаешь домой и молишься, чтобы муж молчал и не прикасался.

Это не рутина?".

Девушка призналась, что ей грустно смотреть на коллег, которые не ушли из авиации, когда была возможность, а теперь продолжают работать стюардессами, потому что не знают, как жить иначе:

"Часто казалось: мой мозг просто атрофируется. Знаю много, регулярно оттачиваю навыки общения, но... расслабляет.

Мне печально смотреть на коллег 50+, которых затянуло: сначала эйфория и «люблю небо», потом декреты, потом поздно и ничем другим они не занимались".

В завершение поста Юлия поделилась планами на ближайшее будущее, но отметила, что даже они не помешают ей навсегда расстаться с профессией бортпрводницы:

"Я хочу в магистратуру.