Россиянка доехала из Москвы до Сочи на машине и рассказала о главных трудностях

Россиянка доехала из Москвы в Сочи на автомобиле и поделилась впечатлениями о проделанном пути. О своем опыте девушка рассказала порталу «Тонкости туризма».

Так, туристка порекомендовала разделить весь 18-часовой маршрут на два отрезка, чтобы легче было перенести дорогу. В качестве удобной остановки путешественница назвала город Аксай, расположенный в 1100 километрах от столицы.

По словам девушки, остановиться можно в отеле «Европейский», где ночь стоит 3,5 тысячи рублей на двоих.

«Здесь чисто, уютно, ночевка и завтрак с “полноценным шведским столом”»,

— подчеркнула автор материала.

Второй отрезок пути составляет 560 километров однако, как предостерегает туристка, он более опасен из-за «адского серпантина», поэтому путь может занять дольше времени. Также блогерша отметила, что ситуацию могут усугубить погодные условия — снег и дождь.

Остановку на обратном пути девушка предложила сделать в Богучаре и переночевать в придорожном отеле «Дом Твой». Номер на двоих без завтрака обойдется в районе двух тысяч рублей.