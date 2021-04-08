Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Туроператоры назвали способ сэкономить на отдыхе в майские праздники

Lenta.ruиещё 4
4 часа назад
Чтобы не потратить много денег на путешествие в майские праздники на юг России, нужно выбирать наименее раскрученные места. Этот и другие способы сэкономить на отдыхе назвали в беседе с «Известиями» туроператоры.
Туроператоры назвали способ сэкономить на отдыхе в майские праздники
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«В Сочи максимальная загрузка приходится на Центральный район и горный кластер, в то время как в Имеретинской низменности места в отелях еще есть и цены доступные»,
— рассказал генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский.
При этом в Крыму самые популярные районы — это Южный берег и район Большой Ялты. В свою очередь на Восточном и Западном побережье спрос ниже, а предложений для туристов так же много. Здесь специалисты советуют обратить внимание на Керчь.
По словам экспертов, в качестве бюджетной альтернативы Сочи можно выбрать Абхазию. Цены там в среднем на 20-40 процентов ниже, а россияне могут попасть туда по внутреннему паспорту, не сдавая тесты ПЦР.
Ранее эксперты российской туриндустрии назвали самые популярные отели на Черном море, работающие по системе «все включено». Например, в Сочи специалисты выделили четырехзвездочный spa-отель «Прометей клуб», недельное проживание в котором обойдется в 80 тысяч рублей на двоих без перелета. Кроме того, в подборку попали гостиницы «Бархатные сезоны», Gamma и Sigma Sirius.
Новости путешествий,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители