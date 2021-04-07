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Почему пассажиров не выпускают из самолета сразу после приземления

Мария Грибова
4 часа назад
Эксперты объяснили, почему после приземления самолета и полной остановки воздушного судна пассажирам не сразу разрешают покинуть борт. Об этом они рассказали на сайте «Тонкости туризма».
Организация высадки пассажиров начинается только после полной остановки двигателей самолета. В первую очередь, самолет осматривается на наличие внешних повреждений, расставляются конусы под законцовки крыльев и колодки под шасси, а затем лайнер проверяется сотрудниками безопасности.
Далее устанавливают трап. После открытия дверей сотрудники аэропорта могут обсудить с экипажем самолета какие-то моменты, и только тогда пассажирам разрешается покинуть борт.
Эксперты также отметили, что путешественникам, сдавшим вещи в багаж, не стоит торопиться с выходом из самолета — так как выгрузка грузового отсека занимает довольно много времени.
Новости путешествий,Boeing,
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