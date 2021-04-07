Почему пассажиров не выпускают из самолета сразу после приземления

Эксперты объяснили, почему после приземления самолета и полной остановки воздушного судна пассажирам не сразу разрешают покинуть борт. Об этом они рассказали на сайте «Тонкости туризма».

Организация высадки пассажиров начинается только после полной остановки двигателей самолета. В первую очередь, самолет осматривается на наличие внешних повреждений, расставляются конусы под законцовки крыльев и колодки под шасси, а затем лайнер проверяется сотрудниками безопасности.

Далее устанавливают трап. После открытия дверей сотрудники аэропорта могут обсудить с экипажем самолета какие-то моменты, и только тогда пассажирам разрешается покинуть борт.