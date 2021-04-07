Турист два дня выживал в пустыне без еды из-за дорожного знака

Турист свернул с дороги, перепутав направление, и выживал без еды и воды в течение двух дней в пустыне. Об этом пишет ABC News.
Житель Китая вместе со спутницей отправился на машине в регион Северная территория, на север Австралии. Он свернул с дороги, неверно истолковав дорожный знак. И на удаленной дороге недалеко от границы штата, их автомобиль застрял. У мужчины не было ни запасов еды, ни питья.
Через некоторое время женщину в машине нашел другой автомобилист, который заявил о пропаже китайца. Местная полиция организовала воздушную и наземную поисковую операцию. Мужчину удалось найти лишь через два дня на безымянной заставе в 35 километрах от машины. Он был обезвожен и жаловался на боли в ногах.