Турист два дня выживал в пустыне без еды из-за дорожного знака

Турист свернул с дороги, перепутав направление, и выживал без еды и воды в течение двух дней в пустыне. Об этом пишет ABC News.

Житель Китая вместе со спутницей отправился на машине в регион Северная территория, на север Австралии. Он свернул с дороги, неверно истолковав дорожный знак. И на удаленной дороге недалеко от границы штата, их автомобиль застрял. У мужчины не было ни запасов еды, ни питья.