Видео: В Сочи из-за ветра Boeing не смог сесть с первой попытки

В аэропорту Сочи пассажирскому самолету Boeing 737-800 пришлось уйти на второй круг из-за сильных порывов ветра и нестабильного захода на посадку.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, порывы ветра в Сочи достигали 18 метров секунду. При этом вторая попытка посадки прошла благополучно.
В Сети появились кадры первой неудачной посадки борта, который пролетел буквально над головой автора видео.
"На второй, красавец! Не попали, пацаны", - отметил он.
Видно, как самолет готовится к посадке с выпущенными шасси, но ветер сносит его с курса взлетно-посадочной полосы, и он уходит на второй круг в сторону окрестных гор.