«Все включено» в Крыму оказалось дороже заграницы

Россиянам раскрыли минимальную стоимость отдыха по системе «все включено» в июне — десятидневный отпуск на двоих в Крыму оказался дороже заграничного. Об этом рассказали аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) на сайте организации.

Так, выяснилось, что самый доступный вариант размещения в трехзвездочном отеле предлагает курорт Краснодарского края — от 68 тысяч рублей, следом идет турецкая Анталья — 79 тысяч рублей и Крым — 86 тысяч рублей.

Похожая тенденция и в гостиницах категории четыре звезды — Краснодарский край снова лидирует среди всех предложений рынка. Отдых в июне обойдется примерно в 57 тысяч рублей. На втором месте Турция — 70 тысяч рублей, на третьем — ОАЭ, оптимальная стоимость тура около 142 тысяч рублей (алкогольные напитки не включены в стоимость).

Как отметили эксперты, Крым уступил свою позицию арабским курортам из-за нераспространенности отелей такой категории в регионе. Чуть дороже можно отдохнуть на Кубе — за 169 тысяч рублей и на Мальдивах — 190 тысяч рублей.

При этом турецкое побережье лидирует по бюджетным предложениям среди пятизвездочных отелей — минимальная цена тура начинается от 85 тысяч рублей. Примерно одинаковы по доступности Куба и Краснодарский край — 166 и 171 тысяча рублей соответственно.