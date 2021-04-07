Видео: В Сочи из-за ветра Boeing не смог сесть с первой попытки

В аэропорту Сочи пассажирскому самолету Boeing 737-800 одной из отечественных авиакомпаний, следовавшему рейсом 5103 Новосибирск - Сочи, накануне пришлось уйти на второй круг из-за сильных порывов ветра и нестабильного захода на посадку. Сегодня стали известны подробности этого инцидента.

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани города-курорта, во вторник в Сочи были сложные погодные условия - порывы ветра достигали 18 метров секунду. Вторая попытка посадки прошла благополучно: пассажирский лайнер приземлился в аэропорту в 12.22.

В Сети появились кадры первой неудачной посадки борта, который пролетел буквально над головой автора видео. "На второй, красавец! Не попали, пацаны", - отметил он. Видно, как самолет готовится к посадке с выпущенными шасси, но ветер сносит его с курса взлетно-посадочной полосы, и он уходит на второй круг в сторону окрестных гор.