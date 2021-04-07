Большинство россиян признались в готовности сорваться и спонтанно улететь за границу — 71,4 процента делали так хотя бы раз в жизни. Об этом сообщается в результатах исследования онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Так, в ходе опроса выяснилось, что 52 процента туристов иногда принимали решение отправиться в отпуск менее чем за сутки до вылета. При этом 9,2 процента рассказали, что хотя бы раз приобретали билеты за два часа до вылета.

От двух до трех часов до вылета оставалось у 8 процентов респондентов, от трех до пяти — у 5,3 процента. А четыре процента признались, что покупали билет максимум за час до поездки — например, один путешественник провожал знакомых и решил уехать с ними, а кто-то захотел полететь отдыхать во время поездки в такси и забронировал билет уже по пути в аэропорт.

Кроме того, стало известно, что большинство россиян (66,2 процента) не испытывают стресса при сборах. Тем не менее, 25,5 процента туристов иногда забывали что-то важное из-за ограниченного времени на подготовку — например, паспорт или деньги.