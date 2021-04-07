Италия может открыться для российских туристов к лету

Министр туризма Италии Массимо Гаравалья рассказал о предположительных сроках открытия границ для российских туристов. Во время онлайн-конференции для иностранных журналистов он выразил надежду сделать это уже летом 2021 года и заявил, что страна заинтересована в скорейшем возобновлении туристических поездок для иностранных граждан, в том числе россиян, пишет РИА «Новости».

По словам Массимо Гаравалья, на данный момент ситуация с коронавирусом нестабильна, поэтому о точных датах открытия границ говорить еще рано – всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и мире.

Напомним, что пока россияне не имеют права на въезд на территорию Италии без весомой причины. Исключениями могут стать рабочие, медицинские, образовательные поездки, а также в целях воссоединения семьи или фактических пар.