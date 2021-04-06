Россиян предупредили об опасности поездок в Турцию

Как уточнила спикер, в республике выявлено уже несколько десятков случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Кроме того, в 81 провинции были обнаружены британский и бразильский штаммы.

Отмечается, что больше всего штаммов коронавируса в разное время было завезено на территорию России именно из Турции. В настоящее время россияне могут въезжать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки.