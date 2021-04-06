Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Двухметровая акула подплыла к полному людей пляжу и вызвала панику

Lenta.ru
3 часа назад
В пригороде Сиднея двухметровая акула приплыла на людный пляж и застряла возле берега. Об этом пишет издание Daily Mail.
Первоначально появление огромной рыбы вызвало панику среди отдыхающих. Затем люди заметили, что акула ранена. Она оказалась на мелководье, где глубина не превышала 30 сантиметров, и не могла уплыть.
Трое мужчин рискнули подойти к акуле и попытались оттащить ее на более глубокое место. С берега за их усилиями наблюдала толпа зевак. Помочь рыбе не удалось: когда ее оставили, она вновь подплыла к берегу и завалилась на бок.
Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители