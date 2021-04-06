Еще одна пляжная страна откроет границы для россиян

Министр туризма Туниса Хабиб Аммар назвал условие, при котором россиян пустят в страну. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

По словам министра, с 19 апреля государство готово изменить протокол въезда для путешественников из России, купивших путевку у туроператоров.

Туристам с путевкой достаточно будет предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия. А для индивидуальных путешественников осталась в силе 48-часовая самоизоляция и повторный ПЦР-тест.