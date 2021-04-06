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Еще одна пляжная страна откроет границы для россиян

Даня Виттиг
43 минуты назад
Министр туризма Туниса Хабиб Аммар назвал условие, при котором россиян пустят в страну. Об этом сообщает «Вестник АТОР».
Еще одна пляжная страна откроет границы для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам министра, с 19 апреля государство готово изменить протокол въезда для путешественников из России, купивших путевку у туроператоров.
Туристам с путевкой достаточно будет предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия. А для индивидуальных путешественников осталась в силе 48-часовая самоизоляция и повторный ПЦР-тест.
Аммар отметил, что обслуживание клиентов туроператоров будет производиться по действующему сейчас санитарному протоколу сопровождения Ready& Safe.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие вещи необходимы в отпуске.
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