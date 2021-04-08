Раскрыта новая схема обмана россиян при планировании отпуска

Мошенники начали использовать Telegram-боты с целью создания поддельных сайтов сервисов бронирования объектов размещения. О новой схеме обмана россиян, планирующих свой отпуск, рассказал РИА Новости сотрудник департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

Так, по его словам, преступники генерируют ненастоящие аккаунты и с помощью Telegram-ботов создают страницы-клоны различных онлайн-платформ с формой оплаты поездки. Он отметил, что многие пользователи уже стали жертвами аферистов, а средний чек кражи составляет примерно 500-1500 рублей.

Кроме того, Кравцов подчеркнул, что некоторые мошенники открывают свой торговый счет, а затем полностью списывают средства с карт пользователей при вводе данных в фишинговую форму.