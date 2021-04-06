Раскрыта оптимальная стоимость отдыха на курортах Египта для россиян

На сайте Ассоциации туроператоров России появилась информация о том, сколько российским туристам придется потратить на курортах Египта на майские праздники.

Согласно информации представителей индустрии, уже сейчас спрос на поездки в Египет превысил показатели 2019 года на 50 процентов. При этом прямых перелетов между Россией и курортными городами африканской страны все еще нет.

Перелет туда и обратно из Москва в Хургаду или Шарм-эль-Шейх с пересадкой в Стамбуле в период майских каникул обойдется примерно в 37 тысяч рублей на одного без багажа, а билет с багажом — в 40 тысяч рублей.

Кроме того, эксперты отметили, что перелет со стыковкой в Каире будет стоить значительно дороже — от 67 тысяч рублей на одного.

Если бронировать тур у «Интуриста», то за неделю отдыха в четырехзвездочной гостинице в Хургаде паре придется заплатить примерно 14 тысяч рублей, а за пятизвездочный отель — около 25 тысяч рублей.