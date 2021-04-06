Так, по словам спикера, с 19 апреля государство готово изменить протокол въезда для путешественников из России, купивших путевку у туроператоров. Теперь им не нужно будет проходить обязательную самоизоляцию, но одним из обязательных условий въезда останется справка с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия.
Аммар отметил, что обслуживание клиентов туроператоров будет производиться по действующему сейчас санитарному протоколу сопровождения Ready& Safe. Таким образом, гостей будут принимать и обслуживать только те отели и заведения, которые получили этот сертификат.