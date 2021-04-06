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Популярная пляжная страна откроет границы для россиян при одном условии

Lenta.ru
2 часа назад
Министр туризма Туниса Хабиб Аммар назвал условие, при котором россиян будут пускать в популярную пляжную африканскую страну. Об этом он рассказал в интервью «Вестнику АТОР», которое опубликовано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, по словам спикера, с 19 апреля государство готово изменить протокол въезда для путешественников из России, купивших путевку у туроператоров. Теперь им не нужно будет проходить обязательную самоизоляцию, но одним из обязательных условий въезда останется справка с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия.
При этом для индивидуальных путешественников требование 48-часовой самоизоляции и повторного ПЦР-теста для выхода из нее пока остается в силе.
Аммар отметил, что обслуживание клиентов туроператоров будет производиться по действующему сейчас санитарному протоколу сопровождения Ready& Safe. Таким образом, гостей будут принимать и обслуживать только те отели и заведения, которые получили этот сертификат.
В ноябре 2020 года Тунис открыл границы для туристов, в том числе российских, и ввел новые правила прилета. Прибывающие на курорт самостоятельные путешественники должны были предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, а также пройти обязательный 14-дневный карантин за свой счет с пребыванием в обсерваторе.
Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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