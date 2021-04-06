Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Сбербанк сообщил о двукратном росте числа ипотечных онлайн-сделок

ТАССиещё 4
6 апреля 2021
Около 30,6 тыс. онлайн-сделок по ипотеке заключено в марте 2021 года, что в 2,2 раза больше, чем в марте прошлого года (13,6 тыс.), сообщил в среду Сбербанк.
Сбербанк сообщил о двукратном росте числа ипотечных онлайн-сделок
Фото: ТАССТАСС
"Ипотека онлайн стала особенно популярна в пандемию. Мы наблюдаем рост таких сделок год к году больше чем в два раза. Всего в этом году - с января по март - выдано 222,4 тысячи таких ипотечных кредитов на сумму 566,7 млрд руб.", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Николая Васёва.
По данным сервиса Сбербанка "Домклик", большая часть онлайн-ипотеки приходится на вторичную недвижимость. Так, на рынке готового жилья в марте 2021 года в онлайн-формате было заключено 25,2 тыс. сделок, при этом год назад - только 11 тыс. сделок. На первичном рынке в прошлом месяце было оформлено 5,4 тыс. онлайн-сделок, тогда как за март 2020 года - 2,6 тыс.
Лидерами по оформлению онлайн-сделок по ипотеке на вторичном рынке в марте стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, а на рынке новостроек - Москва, Петербург и Свердловская область, отметили в Сбербанке.
Новости путешествий,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители