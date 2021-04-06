Сбербанк сообщил о двукратном росте числа ипотечных онлайн-сделок

Около 30,6 тыс. онлайн-сделок по ипотеке заключено в марте 2021 года, что в 2,2 раза больше, чем в марте прошлого года (13,6 тыс.), сообщил в среду Сбербанк

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"Ипотека онлайн стала особенно популярна в пандемию. Мы наблюдаем рост таких сделок год к году больше чем в два раза. Всего в этом году - с января по март - выдано 222,4 тысячи таких ипотечных кредитов на сумму 566,7 млрд руб.", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Николая Васёва.

По данным сервиса Сбербанка "Домклик", большая часть онлайн-ипотеки приходится на вторичную недвижимость. Так, на рынке готового жилья в марте 2021 года в онлайн-формате было заключено 25,2 тыс. сделок, при этом год назад - только 11 тыс. сделок. На первичном рынке в прошлом месяце было оформлено 5,4 тыс. онлайн-сделок, тогда как за март 2020 года - 2,6 тыс.