Туристы вблизи американского города Дана-Поинт, штат Калифорния, сняли на видео, как рядом с их лодкой проплывает огромная стая из тысячи дельфинов. На запись с морскими млекопитающими обратило внимание издание Daily Mail.

14 марта местная группа по наблюдению за китами опубликовала видео, на котором видна огромная стая дельфинов. На записи видно, как млекопитающие плавают друг с другом наперегонки, выпрыгивают из воды и ныряют обратно.

В подписи к видео группа написала:

«Дельфины выпрыгивают так быстро, что вода кажется белой. Можно услышать, как они проплывают в потоках воды».

Пассажиры лодки рассказали, что наблюдали за дельфинами в течение четырех часов.

Как правило, эти морские млекопитающие плавают группами до 200 особей. Причина скопления дельфинов в такие большие группы неизвестна. Предположительно, это связано с поиском пищи или угрозой со стороны хищников.

«Подобные скопления дельфинов образуются спонтанно, это может произойти в любое время года. На юге Калифорнии самое большое количество дельфинов на квадратный километр в мире», — сообщили в группе наблюдателей за китами.

Там отметили, что Дана-Поинт — одно из лучших мест в мире до таких наблюдений. Скопления дельфинов достигают 10 тысяч особей.