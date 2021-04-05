Переживший авиакатастрофу пассажир рассказал о вынужденном каннибализме

Переживший авиакатастрофу самолета в аргентинских Андах в 1972 году Хосе Луис Инсьярте (Jose Luis Inciarte) в эфире передачи This Morning рассказал о вынужденном каннибализме ради выживания. Его рассказ опубликовало издание Daily Mail.

Инсьярте рассказал, что через некоторое время после происшествия выжившие разделились: трое из них отправились за помощью, и пока их не было несколько дней, оставшиеся на месте крушения были вынуждены питаться трупами мертвых знакомых и друзей ради выживания. Мужчина отметил, что тогда ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы заставить себя выживать таким образом. Спустя 49 лет он смог пережить произошедшее с ним и смириться.

«Если человек хотел выжить, в той ситуации у просто не было другого выхода»,

— пояснил он, добавив, что в один из дней пережившие катастрофу согласились с тем, что им придется есть умерших, если они не хотят умереть сами.

«Когда пытаешься взять кусок плоти от замерзшего тела своего друга, рука отказывается подчиняться и приходится делать огромное усилие, чтобы заставить себя это сделать. То же самое относится и ко рту, когда нужно заставить себя открыть его и глотать»,

— вспомнил Инсьярте. Он отметил, что в трудные моменты в жизни вспоминал об Андах, и все, что казалось проблемой, меркло в сравнении с пережитыми месяцами в горах.

Он также оценил фильм «Живые», снятый по мотивам пережитых им событий и вышедший на экраны в 1993 году. Мужчина отметил, что фильм сделан очень хорошо, однако и в нем не все факты правдивы.