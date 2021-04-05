По словам Тюриной, на данное направление зафиксирован повальный спрос туристов — билеты на апрель и май практически раскуплены, на данный момент в продаже осталось несколько мест на июнь. Отмечается, что сейчас на Сейшелы отправляются два рейса в неделю вместо одного заявленного.

Эксперт добавила, что россияне планируют отдохнуть на пляжном курорте и в период осенних и новогодних каникул — туристы бронируют отпуск заранее, так как хотят перестраховаться. В основном это связано с нехваткой мест в отелях — большинство гостиниц еще не открылись после пандемии, а самые популярные объекты размещения быстро раскупают.

Пресс-секретарь РСТ добавила, что прямых рейсов из Москвы на Сейшелы не было 20 лет, что затрудняло развитие направления. В ноябре 2020 года «Аэрофлот» получил допуск на регулярные рейсы в страну, тем не менее, авиасообщение между странами возобновилось только с января. При этом туристам требовалось пройти обязательный карантин.