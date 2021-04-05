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Россияне повально захотели отдохнуть на одном пляжном курорте за границей

Lenta.ru
2 часа назад
Прямые перелеты из России на Сейшельские острова загружены на 99 процентов. Об этом заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
По словам Тюриной, на данное направление зафиксирован повальный спрос туристов — билеты на апрель и май практически раскуплены, на данный момент в продаже осталось несколько мест на июнь. Отмечается, что сейчас на Сейшелы отправляются два рейса в неделю вместо одного заявленного.
Эксперт добавила, что россияне планируют отдохнуть на пляжном курорте и в период осенних и новогодних каникул — туристы бронируют отпуск заранее, так как хотят перестраховаться. В основном это связано с нехваткой мест в отелях — большинство гостиниц еще не открылись после пандемии, а самые популярные объекты размещения быстро раскупают.
Пресс-секретарь РСТ добавила, что прямых рейсов из Москвы на Сейшелы не было 20 лет, что затрудняло развитие направления. В ноябре 2020 года «Аэрофлот» получил допуск на регулярные рейсы в страну, тем не менее, авиасообщение между странами возобновилось только с января. При этом туристам требовалось пройти обязательный карантин.
25 марта Сейшельские острова в Индийском океане объявили об открытии своих границ для туристов со всего мира, в том числе из России. Путешественники смогут въехать в страну при наличии ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. При условии соблюдения данного правила они смогут сразу заселяться в отели. В то же время туристам придется соблюдать масочный режим и нормы социального дистанцирования.
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