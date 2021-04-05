Туристы из 13 городов требуют разрешить им полеты в Турцию

Авторы статьи называют такое решение «дискриминацией по территориальному признаку» и напоминают о туристах, чьи туры были перенесены с прошлого года и кто снова не сможет вылететь из местного аэропорта. В качестве альтернативы предлагается вместо увеличения частоты вылетов из столицы и Новосибирска позволить вышеназванным городам осуществлять полеты в Турцию. На сегодняшний день петицию подписало более тысячи человек.