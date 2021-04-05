Туристы из 13 городов требуют разрешить им полеты в Турцию

Представители туристических компаний нескольких крупных городов создали петицию с требованием разрешить полеты в Турцию из местных аэропортов. Речь идет о 13 регионах, которым оперштаб РФ разрешил обслуживание международных рейсов, за исключением турецкого направления.
Авторы статьи называют такое решение «дискриминацией по территориальному признаку» и напоминают о туристах, чьи туры были перенесены с прошлого года и кто снова не сможет вылететь из местного аэропорта. В качестве альтернативы предлагается вместо увеличения частоты вылетов из столицы и Новосибирска позволить вышеназванным городам осуществлять полеты в Турцию. На сегодняшний день петицию подписало более тысячи человек.
Напомним, оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ 25 марта разрешил возобновление международного авиасообщения с 1 апреля из 13 городов России. Однако 29 марта Федеральное агентство воздушного транспорта уточнило, что в Турецкую Республику и Великобританию вылеты из этих аэропортов по-прежнему запрещены.