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Туристы из 13 городов требуют разрешить им полеты в Турцию

TourDom
2 часа назад
Представители туристических компаний нескольких крупных городов создали петицию с требованием разрешить полеты в Турцию из местных аэропортов. Речь идет о 13 регионах, которым оперштаб РФ разрешил обслуживание международных рейсов, за исключением турецкого направления.
Документ размещен на портале change.org несколько дней назад. Адресатами названы: оперативный штаб, премьер-министр Михаил Мишустин, Правительство РФ, Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта. В тексте сообщения высказывается негодование по поводу решения Росавиации запретить вылеты в Турецкую Республику из Южно-Сахалинска, Волгограда, Сочи, Барнаула, Липецка, Белгорода и некоторых других городов.
Авторы статьи называют такое решение «дискриминацией по территориальному признаку» и напоминают о туристах, чьи туры были перенесены с прошлого года и кто снова не сможет вылететь из местного аэропорта. В качестве альтернативы предлагается вместо увеличения частоты вылетов из столицы и Новосибирска позволить вышеназванным городам осуществлять полеты в Турцию. На сегодняшний день петицию подписало более тысячи человек.
Напомним, оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ 25 марта разрешил возобновление международного авиасообщения с 1 апреля из 13 городов России. Однако 29 марта Федеральное агентство воздушного транспорта уточнило, что в Турецкую Республику и Великобританию вылеты из этих аэропортов по-прежнему запрещены.
Новости путешествий,Михаил Мишустин,Минтранс РФ,Росавиация,Правительство РФ,
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