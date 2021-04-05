Россиянам раскрыли способ бюджетно отдохнуть в ОАЭ

Так, чтобы сэкономить на путешествии, россиянам предложили недорогие туры на популярный арабский курорт в связи с запуском дополнительных рейсов авиакомпании Flydubai сразу из нескольких городов. Купить билеты по невысокой стоимости можно из Москвы, Самары, Казани и Санкт-Петербурга. По словам аналитиков, цены на туристические пакеты упали на 30-50 процентов.

Как уточнили эксперты, рынок давно нуждался в бюджетных авиаперевозках в ОАЭ, так как в апреле и в мае традиционно наблюдается наплыв туристов и высокий спрос на билеты. Также аналитики турагентства «Русский Экспресс» предсказали рост предложений в среднем сегменте объектов размещения. Речь идет о трехзвездочных и четырехзвездочных отелях в в Шардже, Рас-эль-Хайме, Фуджейре.