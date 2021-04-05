Раскрыт размер зарплат российских пилотов и стюардесс

Российские пилоты и стюардессы « Уральских авиалиний » раскрыли размер своих зарплат и рассказали о плюсах работы в авиационной сфере. Информацией они поделились с корреспондентами издания E1.RU.

Как уточнили представители перевозчика, зарплата бортпроводниц обычно составляет около 80 тысяч рублей, однако размер выплат зависит от часов налета. Пилотам платят больше — до 170 тысяч рублей. Помимо этого, у сотрудников есть различные бонусы, например, 70 дней отпуска в год или льготные билеты на самолет.

«Кроме того, предоставляется дополнительный оплачиваемый трехдневный отпуск на свадьбу, оказывается материальная помощь на рождение ребенка и далее компенсируется содержание детей в детских дошкольных учреждениях», — уточнили в авиакомпании.

Отмечается, что одними из главных требований к стюардессам являются образование не ниже среднего, знание английского, грамотная речь и стрессоустойчивость. Также предпочтение отдается кандидаткам с хорошим здоровьем.

«Внешний вид очень важен. В процессе работы за объемами тоже нужно следить, все-таки стюардесса — это лицо компании. На собеседовании смотрят на опрятность и макияж, в методичках сказано, что стюардессы должны быть накрашены», — поделилась бывшая сотрудница авиакомпании.

При этом для пилотов важнейшим критерием является образование и наличие соответствующих свидетельств и допусков, а также высокий уровень английского языка.

К минусам работы в небе отнесли постоянные перегрузки, варикоз, трудности общения со скандальными или пьяными пассажирами. Помимо этого, как стюардессам, так и пилотам необходимо поддерживать уровень языка и обновлять знания по профессии.