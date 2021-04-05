Испанцы попросили не пускать туристов в страну

Испанцы выступают против того, чтобы пускать иностранных туристов в страну. Это связано с ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет El Mundo.

Около 60 процентов опрошенных попросили не открывать границы, пока в стране действуют ограничения на передвижение. При этом около 31 процента испанцев поддержали бы въезд иностранных туристов, если бы в стране применялись более строгие меры контроля.

При этом большинство опрошенных усомнились, что вакцинация поможет окончанию пандемии. Среди них большинство — люди от 30 до 64 лет. При этом 29,4 процента респондентов настроены оптимистично— это люди в возрасте от 18 до 29 лет.