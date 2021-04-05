В России создадут цифровой профиль туриста

Крупнейшие российские компании создадут новую систему для выявления потребностей туристов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на создателя сервиса Алексея Неймана.

Ассоциация больших данных предложит российским гражданам создать цифровой профиль для анализа их потребностей, улучшения инфраструктуры и туристических услуг в разных регионах.

Кроме того, отмечается, что отзывы и интересы туристов смогут помочь выявлению основных потоков нереализованного спроса на разнообразные услуги. А также помочь властям обратить внимание на "слабые места" курортов и создать необходимую инфраструктуру. Данные людей будут обезличены.

"В идеальном сценарии мы сможем давать рекомендации для точечных изменений: расписания электричек, количества рейсов для удобства туристов, о необходимости направить полицейский патруль по такому-то маршруту, потому что там часто собираются пьяные люди, и так далее", — подчеркнул Нейман.