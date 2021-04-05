Россиянин сравнил цены в Сочи и Абхазии и назвал лучший курорт

Отдыхавший в Сочи и Абхазии россиянин сравнил цены на обоих курортах и выбрал лучший из них. Своим мнением путешественник поделился в своем блоге на платформе « Яндекс.Дзен ».

Так, автор пришел к выводу, что отдых в Абхазии выходит существенно дешевле, чем в Сочи. Например, снять квартиру недалеко от пляжа можно за 1500-2000 рублей в сутки, в то время как на российском побережье цены начинаются от трех тысяч рублей в сутки.

«Ужин в хорошем ресторане на набережной Сухума обошелся нам в тысячу рублей, тогда как в Сочи мы оставляли столько же в обычной столовой», — так прокомментировал цены на общепит путешественник.

Тем не менее, россиянин неоднозначно оценил стоимость продуктов на двух курортах. По его словам, местные фрукты в Абхазии действительно недорогие, но все остальное — импортное, часто с большой наценкой.

Также турист заметил, что российский бензин в Абхазии стоит дешевле.

«Как так получается — я не знаю, но даже на официальных заправках цены ниже», — удивился мужчина.

Кроме того, по мнению путешественника, в Абхазии больше природных достопримечательностей, а море более чистое.Однако турист опроверг утверждение, что «в Сочи все то же самое, только дороже». Как уточнил автор, российский курорт значительно лучше Абхазии по доступности, уровню сервиса, развлечений и прочих удобств.