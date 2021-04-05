В России анонсировали рост цен на авиабилеты

Стоимость авиаперевозок внутри страны вырастет к летнему сезону, при этом скачкообразного изменения цен не случится.

Нерадько добавил, что сдерживанию цен будет способствовать постепенное возобновление международного авиасообщения. Однако этот фактор положительно сказывается на деятельности авиакомпаний.