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В России анонсировали рост цен на авиабилеты

Даня Виттиг
1 час назад
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько сообщил, что цены на авиаперелеты по России вырастут в связи с наступлением отпускного сезона. Об сообщает «Российская газета».
Стоимость авиаперевозок внутри страны вырастет к летнему сезону, при этом скачкообразного изменения цен не случится.
«Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов», — пояснил глава Росавиации.
Нерадько добавил, что сдерживанию цен будет способствовать постепенное возобновление международного авиасообщения. Однако этот фактор положительно сказывается на деятельности авиакомпаний.
Ранее "Рамблер" сообщал, когда откроется Испания.
Новости путешествий,Видео,Александр Нерадько,Росавиация,"Российская газета",
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