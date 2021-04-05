Россиянин сравнил цены в Сочи с ценами в Монако

Житель Санкт-Петербурга два месяца отдыхал в Сочи с супругой и описал цены в местных заведениях фразой «будто мы в Монако». Минусы пребывания в курортном городе он написал в группе «Типичный Сочи».

В первую очередь туристу не понравились обилие плохих машин, поскольку водители ездят на дешевых авто. Кроме того, автора публикации возмутила манера вождения в Сочи.

«Вообще всем, абсолютно всем водителям плевать на зебры, никто не останавливается и водят машины как будто вчера права получили», — пояснил мужчина.

Также мужчина остался недоволен обслуживанием в заведениях курорта. По его мнению, персонал не знает, что такое хороший сервис и не умеет обращаться с клиентами.

«Мы сходили более чем в 30 ресторанов, и только в двух их них было приемлемо. Даже на Красной Поляне тоже самое», — уточнил россиянин.

Петербуржец упомянул «неоправданно высокие цены» на жилье и рестораны и «ужасную еду», не стоящую своих денег.