Эксперты перечислили главные ошибки россиян на отдыхе в Турции

Эксперты по туризму назвали необычные ошибки приезжающих в Турцию. По их мнению, российские туристы зря не торгуются и не оставляют чаевые. Об этом сообщает портал «Тонкости туризма».

Согласно выводам экспертов, россияне зачастую не хотят торговаться с продавцами, поскольку не привыкли к этому, при этом в Турции принято обсуждать цену и качество товара на базарах.

Туристы также забывают оставлять чаевые в заведениях, хотя они приветствуются практически всеми сотрудниками сферы услуг.

«В ресторанах и кафе принято оставлять 10–15 процентов сверх заказа, в хамаме — до 30 процентов, носильщикам, уборщицам и гидам — от одного до пяти долларов, а при поездке на такси можно просто округлить сумму в большую сторону», — пояснили в статье.

Вдобавок путешественникам посоветовали не фотографировать местных жителей без разрешения, так как в Турции существует закон, запрещающий это делать.

Покупать антиквариат на улице и активно жестикулировать с помощью рук тоже лучше не стоит. Покупка может оказаться подделкой, а жест вызовет недовольство граждан.