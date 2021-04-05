Россиянин описал цены в Сочи фразой «будто мы в Монако»

Так, по словам путешественника, в первую очередь ему не понравились автомобили таксистов, поскольку водители ездят на машинах плохого качества. Кроме того, автора публикации возмутила манера вождения в Сочи.

Вдобавок турист остался недоволен обслуживанием в заведениях курорта — по его мнению, местный персонал не знает, что такое хороший сервис и не умеет обращаться с клиентами. «Мы сходили более чем в 30 ресторанов, и только в двух их них было приемлемо. Даже на Красной Поляне тоже самое», — уточнил россиянин.