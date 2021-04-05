Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Россиянин описал цены в Сочи фразой «будто мы в Монако»

Lenta.ru
2 часа назад
Житель Санкт-Петербурга два месяца отдыхал в Сочи с супругой и описал цены в местных заведениях фразой «будто мы в Монако». О главных минусах пребывания в курортном городе россиянин написал в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
Так, по словам путешественника, в первую очередь ему не понравились автомобили таксистов, поскольку водители ездят на машинах плохого качества. Кроме того, автора публикации возмутила манера вождения в Сочи.
«Вообще всем, абсолютно всем водителям плевать на зебры, никто не останавливается и водят машины как будто вчера права получили», — пояснил мужчина.
Вдобавок турист остался недоволен обслуживанием в заведениях курорта — по его мнению, местный персонал не знает, что такое хороший сервис и не умеет обращаться с клиентами. «Мы сходили более чем в 30 ресторанов, и только в двух их них было приемлемо. Даже на Красной Поляне тоже самое», — уточнил россиянин.
Также среди минусов петербуржец упомянул «неоправданно высокие цены» на жилье и рестораны и «ужасную еду», не стоящую своих денег.
«В Сочи туристы — это просто кошельки, на которых надо заработать, и мы только бесим всех, я так понял. Но это уже вопрос менталитета, наверное», — подытожил он.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители