Перечислены главные ошибки россиян на отдыхе в Турции

Эксперты назвали главными ошибками российских туристов на отдыхе в Турции нежелание торговаться на рынках и оставлять чаевые. Список поступков, которые не стоит совершать во время отпуска в популярной стране, перечислили специалисты портала «Тонкости туризма».

Так, согласно их выводам, соотечественники зачастую не хотят торговаться с продавцами, поскольку не привыкли к этому, однако в Турции принято обсуждать цену и качество товара на базарах.

Кроме того, россияне забывают оставлять чаевые в заведениях, хотя, как заверили эксперты, они приветствуются практически всеми сотрудниками сферы услуг.

«В ресторанах и кафе принято оставлять 10–15 процентов сверх заказа, в хамаме — до 30 процентов, носильщикам, уборщицам и гидам — от одного до пяти долларов, а при поездке на такси можно просто округлить сумму в большую сторону», — пояснили в статье.

Вдобавок путешественникам посоветовали не фотографировать местных жителей без разрешения, так как в Турции существует закон, запрещающий это делать.

Также среди главных ошибок россиян в отпуске специалисты назвали желание покупать антиквариат, который нередко оказывается подделкой, и активно жестикулировать на улице.