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В России анонсировали рост цен на авиабилеты

Lenta.ruиещё 7
2 часа назад
Цены на авиаперелеты по России незначительно вырастут в связи с наступлением отпускного сезона. Об этом в интервью «Российской газете» заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
По его словам, стоимость авиаперевозок внутри страны вырастет к летнему сезону, однако скачкообразного изменения тарифов на перевозки не предвидится.
«Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов», — пояснил глава Росавиации.
Нерадько добавил, что сдерживанию цен будет способствовать постепенное возобновление международного авиасообщения. Кроме того, этот фактор положительно сказывается на операционной деятельности авиакомпаний.
Глава ведомства напомнил, что авиакомпании — коммерческие организации, которые ведут свою деятельность самостоятельно. Тем не менее Росавиация мониторит текущую ситуацию. Так, летом 2020 года было зафиксировано значительное снижение цен на авиабилеты.
Новости путешествий,Александр Нерадько,Росавиация,"Российская газета",
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