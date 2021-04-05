В России анонсировали рост цен на авиабилеты

По его словам, стоимость авиаперевозок внутри страны вырастет к летнему сезону, однако скачкообразного изменения тарифов на перевозки не предвидится.
«Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов», — пояснил глава Росавиации.
Нерадько добавил, что сдерживанию цен будет способствовать постепенное возобновление международного авиасообщения. Кроме того, этот фактор положительно сказывается на операционной деятельности авиакомпаний.
Глава ведомства напомнил, что авиакомпании — коммерческие организации, которые ведут свою деятельность самостоятельно. Тем не менее Росавиация мониторит текущую ситуацию. Так, летом 2020 года было зафиксировано значительное снижение цен на авиабилеты.