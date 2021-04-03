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За поведением отдыхающих Майорки будут следить беспилотники

Даня Виттиг
57 минут назад
Власти Балеарских островов решили использовать полицейские беспилотники, чтобы следить, как туристы соблюдают правила на пляжах и в отелях. Об этом сообщает Express.
За поведением отдыхающих Майорки будут следить беспилотники
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Помимо этого, проверять будут рестораны и гостиницы. В частности, для того, чтобы убедиться, что члены разных семей не живут в одном номере.
Так как пляжи и зоны отдыха, которые трудно контролировать, будут использованы беспилотные летательные аппараты.
Под особое наблюдение возьмут городские набережные, бары и рестораны на них, где регулярно нарушается правило рассадки клиентов.
Во время высокого туристического сезона будут проходить и выборочные проверки соблюдения антикоронавирусных мер в регионе.
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