За поведением отдыхающих Майорки будут следить беспилотники

Власти Балеарских островов решили использовать полицейские беспилотники, чтобы следить, как туристы соблюдают правила на пляжах и в отелях. Об этом сообщает Express.

Помимо этого, проверять будут рестораны и гостиницы. В частности, для того, чтобы убедиться, что члены разных семей не живут в одном номере.

Так как пляжи и зоны отдыха, которые трудно контролировать, будут использованы беспилотные летательные аппараты.

Под особое наблюдение возьмут городские набережные, бары и рестораны на них, где регулярно нарушается правило рассадки клиентов.