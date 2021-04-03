Смертоносная соленая сосулька: чем так опасен брайникл

Удивительное произведение природы – соленая сосулька –представляет собой нечто невообразимое. Когда она окончательно сформирована, то выглядит примерно как опущенный в воду кристалл. Это природное явление получило название brine icicle, что в переводе означает "морская сосулька". "Рамблер" расскажет, как брайниклы образуются и чем так опасны.

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Где-то на подводной поверхности льда возникает неровность, которая становится центром роста брайникла. Из этой точки поток очень соленой, плотной и ледяной воды устремляется вниз, в морские глубины. Хрупкое равновесие, при котором сосуществовали слои льда, переохлаждённой и обычной воды, нарушается. Поток в направлении дна, настолько холодный, что сразу охлаждает морскую воду. Обычная вода замерзает вокруг соленой струи, обволакивая ее хрупкой трубкой.

Учитывая, что для образования брайниклов нужны очень низкие температуры воздуха и воды, их можно наблюдать только в холодных водах Арктики и у берегов Антарктиды.