Смертоносная соленая сосулька: чем так опасен брайникл

Удивительное произведение природы – соленая сосулька –представляет собой нечто невообразимое. Когда она окончательно сформирована, то выглядит примерно как опущенный в воду кристалл. Это природное явление получило название brine icicle, что в переводе означает "морская сосулька". "Рамблер" расскажет, как брайниклы образуются и чем так опасны.
Где-то на подводной поверхности льда возникает неровность, которая становится центром роста брайникла. Из этой точки поток очень соленой, плотной и ледяной воды устремляется вниз, в морские глубины. Хрупкое равновесие, при котором сосуществовали слои льда, переохлаждённой и обычной воды, нарушается. Поток в направлении дна, настолько холодный, что сразу охлаждает морскую воду. Обычная вода замерзает вокруг соленой струи, обволакивая ее хрупкой трубкой.
Учитывая, что для образования брайниклов нужны очень низкие температуры воздуха и воды, их можно наблюдать только в холодных водах Арктики и у берегов Антарктиды.
Брайниклы таят в себе большую опасность для флоры и фауны океана. Достигнув дна, они продолжают двигаться уже по его поверхности. По дну течёт ручей переохлажденной сверхсоленой воды, мгновенно покрывающийся ледяной коркой. Морские ежи и морские звезды просто не успевают отползти с дороги смертоносного потока. Брайникл мгновенно их замораживает. На дне образуется полоса льда с застывшими в ней жертвами локального "ледникового периода".