Менталитет и культура разных народов мира отличается очень сильно. И что привычно одним, того другому не понять. Подробнее - в материале "Рамблера".

Говорят, во Франции очень редко используют ножи, когда едят салат. Если где-то во Франции вам подали одно из блюд данной категории, постарайтесь следовать местным традициям и обходиться исключительно вилкой.

В Японии и Корее счет в некоторых ресторанах принято оплачивать не после трапезы, а до нее. Не удивляйтесь!

Еще в Японии принято чавкать во время поедания удона. Считается, что вкус данного блюда, а также восхищение им, можно обозначить только таким способом. Вы пробовали?

В Афганистане едят исключительно правой рукой. Эта страна мусульманская, а согласно местным обычаям, вниманию уделяется даже такая деталь, как сторона руки при приеме пищи. Считается, что правая сторона - для чистых дел. Именно поэтому едят там только правой рукой.

А в кафе и ресторанах Франции почти нигде не найти детского меню, потому что местные считают, что дети могут есть абсолютно то же самое, что и взрослые.

Говорят, что в Италии нормально относятся к тому, что ребенок может использовать соску и пить из бутылочки с ней до 5-6 лет.