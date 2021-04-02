Интерес к поездкам в Хорватию вырос более чем в три раза

Сразу после объявления Хорватией о приеме туристов с начала апреля количество поисковых запросов этой страны на сайте билетов "Туту.ру" увеличилось более чем в три раза относительно марта, сообщает пресс-служба агрегатора. Туристические визы хорваты тоже начали выдавать (страна не входит в зону Шенген), хотя можно въехать и по любой другой открытой визе Евросоюза
. Кипр также открылся с апреля, по данным опроса Туту.ру, островное государство входит в топ-15 стран, куда отечественные путешественники купили билеты на апрель. Правда, забронировать тур пока не получится: официально на Кипр летают пока только грузопассажирские рейсы, и Ростуризм
запретил продавать на них турпакеты, говорит основатель тур-агрегатора "Самокатус" Данис Сахабутдинов. "С визой на Кипр дела обстоят еще проще — ее можно получить онлайн. Но ради поездки на остров придется сделать аж три ПЦР-теста: до вылета, сразу по прилете на Кипре (за 30-32 евро), по прилете в Россию, чтобы загрузить на Госуслуги. Наверное, это будет особенно неприятно тем, кто уже вакцинировался", — отмечает Сахабутдинов. Греция недавно продлила лимит на въезд до четырех тысяч россиян в неделю. Но пока что ни одно из этих направлений не станет массовым для туризма — во всех странах введены антикоронавирусные ограничения, и приятного отдыха там не получится, поясняет основатель "Самокатуса", и предлагает рассматривать эти варианты на лето. По данным агрегатора "Авиасейлс", в топе туристических направлений по бронированиям на май и летние месяцы лидируют Турция, Египет, Грузия, Черногория, ОАЭ и Греция. У сервиса "Купибилет" картина несколько отличается: в топ-5 помимо Турции, Египта и Черногории входят также Македония и Мальдивы. В этом году, как ни странно, билеты на некоторые зарубежные направления дешевле. В Египет в один конец, а в Армению туда и обратно средний чек за билет ниже почти вполовину, отмечают в "Купибилет". Средний чек на самые популярные направления у россиян — Турцию и Египет — остался на том же уровне либо незначительно снизился. В марте россияне летали в основном в страны ближнего зарубежья, в Турцию и ОАЭ. При этом средняя стоимость перелета в страны СНГ выросла за год на 77% до 17,8 тыс. рублей, а в Дубай — на 95% до 42 тыс. рублей, говорят в "Туту.ру". Турция остается самым доступным направлением для россиян. В Стамбул и Анталью из Москвы летает почти столько же рейсов, сколько было в марте прошлого года до начала пандемии, говорят аналитики "Туту.ру". Кроме того, стоимость перелета подорожала незначительно по сравнению с инфляцией по другим направлениям. Так, купить билет в Турцию все еще можно примерно за 10 тыс. рублей в одну сторону, несмотря на сезонное подорожание. Эксперты предупреждают, что в Турции вслед за усилием антикоронавирусных мер в странах ЕС также введут ограничения. "С 13 апреля по 12 мая весь общепит будет работать только навынос и на доставку, а комендантский час будет введен снова во всех провинциях. Ограничения похожи на те, что были зимой, и по личному опыту могу сказать, что сильного дискомфорта они не принесли, так как комендантский час не распространяется на туристов", — говорит Данис Сахабутдинов. Есть хорошие новости для любителей белоснежных пляжей дальнего зарубежья: 2 апреля был совершен первый прямой рейс на Сейшелы, который станет еженедельным. В ближайшее время на островах начинается туристический сезон, и цены пока доступные для таких расстояний: по данным "Самокатуса" — от 51 тыс. рублей в обе стороны, причем самостоятельное бронирование билетов и отелей уменьшит стоимость вдвое. Объем продаж авиабилетов в России марте в годовом выражении подскочил более чем вдвое, сообщил оператор фискальных данных "Платформа ОФД". Сравнивались агрегированные продажи за март 2021 и 2020 года. Средний чек оплаты за одну покупку билета вырос на 83%. Эксперты объясняют это резким снижением продаж в прошлом марте и возросшем спросе на путешествия в этом году и отмечают, что восходящий тренд продолжается. Спутник для заграницы Желание россиян выехать на отдых за рубеж может стать дополнительным стимулом привиться от коронавируса, полагает исполнительный директор Ассоциации туроператоров
(АТОР) Майя Ломидзе
. Поскольку многие страны объявили о намерении принимать привитых туристов, это может сыграть на руку российской кампании по вакцинации, отметила она. "Страны постепенно открывают границы для привитых туристов, хотя почти везде все равно требуют ПЦР-тест. Я считаю, что для россиян желание выехать за границу будет стимулом прививаться. Некоторые мои друзья прямо говорили, что сделали прививки только ради выезда за рубеж", - сообщила "Газете.Ru" Майя Ломидзе. Аналогичного мнения придерживается член сборной Москвы, участница Первенства мира по парусному спорту в олимпийских классах яхт, победитель и призер Первенств и Чемпионатов России Ольга Шойхет. "Я считаю, что огромным стимулом для прививочной кампании в России может стать не только открытие границ, но и возобновление международных соревнований. И соответственно, возможность для россиян поехать поболеть за своих спортсменов. Посмотрите, сколько людей встречало наших фигуристов в аэропорту - люди хотят ездить за российскими командами. Начинаются Олимпийские игры в Японии - без иностранных болельщиков. Я как спортсменка знаю, как тяжело выступать перед чужой аудиторией, где ни одного родного флага, и очень жду, когда вакцинация позволит снова путешествовать, соревноваться, болеть", - сказала "Газете.Ru" спортсменка.