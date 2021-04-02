Пассажирам предложили обед за 40 тысяч без перелета

Одна из крупных авиакомпаний предложила туристам опция питания на борту за 390 фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Эта сумма эквивалентна приблизительно 40 тысячам рублей.

Речь об авиаперевозчике Nippon Airways. Они начали продавать обед на борту припаркованного лайнера, который будет выполнять функцию ресторана.

Гостям предлагается заранее составить заказ исходя из позиций японской и интернациональной кухни. В первый день работы этого крылатого ресторана место посетило 60 гостей.