Два самолета столкнулись в российском аэропорту

На стоянке аэропорта Сургута, Ханты-Мансийский автономный округ, столкнулись два самолета. Об этом сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Согласно информации источника, инцидент произошел поздно вечером 1 апреля при техническом обслуживании лайнера ATR-72. Воздушное судно находилось с запущенным двигателем, из-за чего произошло случайное движение и наезд на российский самолет ЯК-40.

Как уточнили в СК, оба лайнера получили механические повреждения, однако ни пассажиров, ни членов экипажа на борту не было. Уточняется, что ATR-72 принадлежит компании UTair , а ЯК-42 входит в состав авиапарка «Скол». Причины инцидента выясняются.