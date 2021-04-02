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В российском аэропорту столкнулись два самолета

Lenta.ru
2 часа назад
На стоянке аэропорта Сургута, Ханты-Мансийский автономный округ, столкнулись два самолета. Об этом сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Два самолета столкнулись в российском аэропорту
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Согласно информации источника, инцидент произошел поздно вечером 1 апреля при техническом обслуживании лайнера ATR-72. Воздушное судно находилось с запущенным двигателем, из-за чего произошло случайное движение и наезд на российский самолет ЯК-40.
Как уточнили в СК, оба лайнера получили механические повреждения, однако ни пассажиров, ни членов экипажа на борту не было. Уточняется, что ATR-72 принадлежит компании UTair, а ЯК-42 входит в состав авиапарка «Скол». Причины инцидента выясняются.
В январе пассажирский самолет российской авиакомпании, следовавший в Москву, едва не врезался в землю при посадке. Лайнер Boeing 737, который летел из Уфы, превысил скорость при снижении. В результате пилотам пришлось уводить самолет на второй круг.
Новости путешествий,ЮТэйр,
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