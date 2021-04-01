Хорватия возобновила выдачу туристических виз россиянам

С 1 апреля Хорватия возобновила выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— заявил глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка. И выразил надежду на скорейшее возобновление авиасообщения между странами.

Для того, чтобы посетить Хорватию также необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, экспресс-тест на антигены, сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.