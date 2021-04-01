Хорватия снова начала выдавать визы россиянам

«Хорватия ждет российских туристов и подтверждает это практическими шагами», — заявил глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка.
Также он выразил надежду на скорейшее возобновление авиасообщения между странами. По его словам, этому способствует как благоприятная эпидемиологическая обстановка в Хорватии, так и готовность принимать туристов из России.
Сейчас российские путешественники могут въехать в страну, предъявив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, экспресс-тест на антигены, сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.
На данный момент расписание работы визовых центров Хорватии отсутствует.