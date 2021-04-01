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Хорватия снова начала выдавать визы россиянам

Lenta.ru
2 часа назад
С 1 апреля Хорватия возобновила выдачу туристических виз гражданам России. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Хорватия ждет российских туристов и подтверждает это практическими шагами», — заявил глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка.
Также он выразил надежду на скорейшее возобновление авиасообщения между странами. По его словам, этому способствует как благоприятная эпидемиологическая обстановка в Хорватии, так и готовность принимать туристов из России.
Сейчас российские путешественники могут въехать в страну, предъявив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, экспресс-тест на антигены, сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.
На данный момент расписание работы визовых центров Хорватии отсутствует.
Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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