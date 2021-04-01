Авиакомпания Nordwind начала выполнять рейсы на Кипр

Первый рейс Nordwind Москва – Ларнака N4 507 вылетел 1 апреля из столичного аэропорта Шереметьево , программу планируется продолжить еженедельно по четвергам. Об этом сообщается на странице перевозчика в Инстаграме.

Начало полетов крупной туристической авиакомпании, аффилированной с туроператором «Пегас», вызвало большой интерес у турагентов и туристов, которые пока не понимают, можно ли уже бронировать туры на Кипр.

«Кто полетел 1 апреля, отпишите, как обстоят дела, рейс точно отправился? У нас билеты на 8 апреля, но везде пишут, что Россия не включила Кипр в страны, куда разрешены путешествия, боимся не улететь»; «Росавиация разрешила полеты?» – задаются вопросами представители туристической розницы.

Судя по онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс действительно вылетел в 10:40 по Москве в Ларнаку. Прибытие планируется в 14:35. Обратный вылет должен состояться в 15:55. Однако есть ли на борту туристы, неизвестно. В Nordwind на запрос TourDom.ru пока не ответили.

«Блоки и турпакеты мы не продаём. Билеты только из свободной продажи», - прокомментировали в «Пегас Туристик».

Отметим, что ранее на сайте одного из туроператоров появились туры с перелетом на рейсе Nordwind с 1 апреля. Минимальная стоимость недельного отдыха с проживанием в гостинице, страховкой на двоих начиналась от 54 656 руб. Однако в самой туроператорской компании пояснили, что «система бронирования автоматически подтягивает предложения, но мы бы не подтвердили заявку. Мы ориентируемся на решения оперштаба, а у нас никто не разрешал авиасообщение с Кипром. Только грузо-пассажирские рейсы».

Как пояснил эксперт, близкий к Росавиации, все рейсы, которые сейчас летают по направлению, действительно имеют статус грузо-пассажирских. Единственное изменение, что с 1 апреля на Кипр можно въезжать россиянам всех категорий при соблюдении ряда условий.

Необходимо сдать в течение 72 часов до вылета ПЦР-тест на коронавирус и пройти повторное платное тестирование в аэропорту Ларнаки или Пафоса. Кроме того, туристы за 24 часа до прибытия на Кипр должны зарегистрироваться на государственном портале CyprusFlightPass. Условия выдачи въездных документов не изменились: кипрские про-визы оформляются бесплатно на сайте посольства Кипра в России. Карантин по прилете проходить не придется.