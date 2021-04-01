В Крыму приготовились к наплыву туристов уровня времен СССР

По мнению Черняка, массовый наплыв туристов в этом году может побить рекорд за весь постсоветский период.

Он отметил, что в летний сезон планируется провести несколько масштабных фестивалей, в том числе и международных. Тем не менее их организация будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.