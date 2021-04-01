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В Крыму приготовились к наплыву туристов уровня времен СССР

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад
Власти Крыма приготовились побить рекорд турпотока уровня времен СССР. Об этом заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк. Его слова приводит ТАСС.
По мнению Черняка, массовый наплыв туристов в этом году может побить рекорд за весь постсоветский период.
«В позапрошлом году мы побили рекорд — 7,5 миллиона туристов, в прошлом году было более 6 миллионов. В этом году, если ситуация будет как сейчас, планируем принять около 8 миллионов», — добавил депутат.
Он отметил, что в летний сезон планируется провести несколько масштабных фестивалей, в том числе и международных. Тем не менее их организация будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.
Черняк заверил, что курорт подготовился к приему туристов. На полуострове проходит модернизация санаториев и реконструкция инфраструктуры, открываются новые туристические объекты.
Новости путешествий,Алексей Черняк,ИТАР-ТАСС,
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