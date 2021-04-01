Девушка настоятельно попросила всех пассажиров проверять перед полетом наличие спасательного жилета под сиденьем.

Однако, по ее словам, такое действие расценивается как полноценная кража имущества авиакомпании. Бортпроводницы подметила, что вычислить «нечистых на руку» путешественников очень просто.